خارج الحرم الكمركي.. ضبط شحنة ادوية مهربة في طريبيل

2019/07/28 | 23:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أكدت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاحد، عن ضبط شاحنة خارج الحرم الكمركي محملة بمناديل ورقية مخبأة خلفها أدوية طبية غير مصرح بها في

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