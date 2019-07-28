مستشفى الديوانية لـ

2019/07/28 | 23:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

صرح مدير مستشفى الديوانية التعليمي د.



محمد مراد، اليوم الاحد، عن حالة الطفلة رفيف وانها ضحية الصراعات والفوضى في المحافظة.

وقال مراد في حديث

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