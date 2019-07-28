العشائر السورية تدعو لتمكينها من مقاومة الاحتلالين الأمريكي والتركي

2019/07/28 | 23:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أكدت العشائر العربية في سوريا رفضها القاطع لإقامة أي مناطق آمنة على أراضيها، داعية إلى بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي السورية وإلى تمكين “العشائر” لتأخذ دورها ضمن مفهوم المقاومة الشعبية لمقاومة الاحتلال الأمريكي والتركي.وبدعوة من قبيلة طي، عقدت العشائر العربية في سوريا، اليوم الأحد، ملتقى عشائريا في قرية لبنان الحص بريف […]

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