من كنيسة إستخدمها داعش معملا لتصنيع العبوات الناسفة، تخرّج دفعة جديدة من المتناولين المسيحيين

2019/07/28 | 23:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل تخرّج دفعة جديدة من الطلاّب المتناولين الذين إستحقوا تناول القربان المقدس صباح هذا اليوم في مركز قضاء الحمدانية في كنيسة مار كوركيس.ترأس القداس الإحتفالي راعي أبرشية الموصل وكوردستان للسريان الأرثودكس المطران مار نيقوديموس متّي شرف ، وبدأ القدّاس بالصلاة ومن ثمّ كلمة حول هذه المناسبة حيث أشار فيها …

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