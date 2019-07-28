هل يسعى أردوغان لحلف تركي-ماليزي-باكستاني؟

2019/07/28 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربعة أيام كاملة قضاها رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد في تركيا، في زيارة استثنائية وتاريخية، كشفت عن توجه للرئيس التركي رجب طيب

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