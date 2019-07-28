وثيقة تكشف تريث الحكومة بتثبيت العقود

2019/07/28 | 23:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشفت وثيقة رسمية، عن قرار حكومي بالتريث في معالجة صفة عقود.

وتشير الوثيقة الصادرة من الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد الغزي، الى رئاسة مجلس الوزراء/ هيئة المستشارين، ووزارة المالية ووزارة التخطيط ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن آلية معالجة العاطلين بصفة عقود "لاحقا بكتابنا المؤرخ في 30 نيسان 2019 وجه مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية المنعقدة في 23 /7/2019، تأجيل عرض موضوع آلية معالجة العاملين بصفة عقود".وأضافت ان القرار الجديد بالتريث "لغرض إعادة دراسة الإجراء بمشاركة وزارة المالية ودراسة أرقام وأعداد العقود".

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