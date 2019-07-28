حكومة كوردستان تطالب الوزراء السابقين بإعادة الممتلكات الحكومية

2019/07/28 | 23:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأحد، كافة وزراء الكابينة الحكومية السابقة بإعادة الممتلكات الحكومية التي كانت بحوزتهم بشكل مؤقت.

وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل، إن «حكومة إقليم كوردستان وجهت طلباً إلى جميع الوزراء في الكابينة السابقة، مفاده إعادة سيارات وأملاك كانت تحت تصرفهم بصورة مؤقتة».

وأكد عادل أن تلك الممتلكات «ليست منحة»، مشيراً إلى أن الحكومة ستقوم بمراجعة جميع منح الوزراء السابقين.

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