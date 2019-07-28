الكوت تضيّف سكرتير الحزب الشيوعي العراقي في ندوة جماهيرية

2019/07/28 | 23:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحضور سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، الرفيق رائد فهمي، عقدت ندوة جماهيرية موسعة في مضيف الشيخ عباس جاسم الداشور، شيخ عشيرة العابد، بمشاركة حشد من ابناء مدينة الكوت من الوجهاء والشباب.

تحدث خلالها الرفيق عن الوضع السياسي العام وطرح رأي الحزب ومقترحاته لحلول الازمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة في البلد وكيفية محاربة الفساد الاداري والمالي واهمية الاصلاح والتغيير في النهج الاساسي للدولة.



كما جرت مناقشات ومداخلات من قبل الحضور وقد قام الرفيق السكرتير بالإجابة عليها.

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