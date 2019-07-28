حفيد كمال بك.. جونسون سليل العثمانيين الذي صعد لحكم بريطانيا

2019/07/28 | 23:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم أن أصوله العثمانية ليست هي ما ساقه إلى رئاسة الوزراء في بريطانيا، فإنها اليوم باتت محور حديث العالم، فالسياسي ابن الخامسة

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