2019/07/28 | 23:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 5sECnSBgcns

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. القرار لكم | مشادة بين نجاح محمد علي وحسن هاشميان بسبب ايران) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. القرار لكم | مشادة بين نجاح محمد علي وحسن هاشميان بسبب ايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).