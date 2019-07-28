قيادي في القرار: صراع سني-سني حول التربية

2019/07/28 | 23:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف القيادي في تحالف القرار، كامل الغريري، اليوم الاحد، عن وجود صراع سياسي سني-سني حول مرشح وزارة التربية، لافتا الى ان تمريرها في الظروف الحالية صعب جدا.وقال الغريري، في حديث لوكالة النبأ للأخبار، ان "تمرير وحسم مرشح وزارة التربية من أجل إكمال الكابينة الوزارية يحتاج الى اتفاقات سياسية خصوصا ما بين القوى السنية".

واضاف، "الظروف والاجواء الحالية لن تساعد رئيس الوزراء على حسم هذا المنصب خلال الفصل التشريعي الثالث للبرلمان".

واشار الغريري الى ان "هناك قوى سياسية تنظرالى التربية على انها مصرف تريد ان تنهبه لا تفكر في انتشالها من واقعها المزري وتدني مستوى التعليم في البلاد".

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