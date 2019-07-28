العراق وايران يؤكدان على توطيد العلاقات بين البلدين في مختلف الصعد

2019/07/28 | 23:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… أكد اعضاء مجموعة الصداقة العراقية مع ايران في مجلس النواب على توطيد العلاقات بين البلدين على مختلف الصعد.واعربت النائبة عالية العمارة رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية بين البلدين، خلال لقاء اعضاء مجموعة الصداقة مع السفير الايراني لدى بغداد ايرج مسجدي، عن استعداد النواب العراقيين للتعاون مع نظرائهم الايرانيين بهدف توطيد العلاقات بين […]

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