2019/07/28 | 23:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أكد المطران جورج صليب، اليوم الاحد، أن أبناء الكنيسة الكاثوليكية هم أبناء العراق والمسيحيين الأصليين.

وقال صليب في حديث لـ"العهد" نحن أصحاب البلاد الأصليين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المطران جورج للعهد: أبناء الكنيسة الكاثوليكية هم أبناء العراق والمسيحيين الأصليين) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المطران جورج للعهد: أبناء الكنيسة الكاثوليكية هم أبناء العراق والمسيحيين الأصليين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).