الغلاب تؤكد دعم القوانين التي تحفظ حقوق الصحفيين

2019/07/28 | 23:56

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بغداد / الصباح

أكدت رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في مجلس النواب سميعة الغلاب، ان لجنتها تدعم بشكل كامل تشريع وتعديل القوانين التي من شأنها الحفاظ على حقوق الصحفيين أثناء تأديتهم الواجب أو النشر من الانتهاكات التي تطولهم من قبل الأجهزة الأمنية أو حمايات المسؤولين أو أي جهات أخرى مهما كانت تسمياتها.

وأفاد بيان لمكتبها الإعلامي، بأن "رئيس اللجنة عقدت اجتماعاً في مقر لجنة حقوق الانسان بحضور رئيسها أرشد الصالحي وعضو لجنة الثقافة والإعلام علي الحميداوي وممثلي جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق وعدد من المستشارين في البرلمان"، وقالت الغلاب إن: "تعديل القوانين النافذة سيكون بالاتفاق مع الجهات المعنية قبل الخوض بتعديلها"، مبينة أنها "ستخاطب رئاسة مجلس الوزراء لتفعيل المادة 9 من قانون حقوق الصحفيين رقم 21 لسنة 2011، فضلاً عن عقد جلسات استماع وطاولات نقاش مع الجهات التي ترغب بطرح الافكار والمقترحات".

وكشفت الغلاب، عن المضي "بإعداد جلسات استماع وطاولات نقاشية لتعديل مواد قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل التي تخص جرائم النشر بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى واللجان المساندة الأخرى، والمطالبة بإعادة تشكيل المحكمة الخاصة بقضايا النشر الملغاة".

من جانب آخر، استقبلت لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والآثار النيابية في مقرها أمس الأحد، عدداً من أعضاء جمعية الأدباء الشعبيين واستمعت لأهم المعوقات والمشاكل التي تواجه النهوض بواقع الجمعية.



وأكدت رئيس اللجنة وأعضاؤها، على ان "اللجنة مستعدة للوقوف مع الجمعية وتذليل العقبات التي تواجهها"، مبينين ان "للشعراء والكتاب الشعبيين مكانة في نفوس الجمهور، وسنعمل على بذل قصارى الجهود لتشريع وتعديل القوانين التي تخص شريحة الأدباء والشعراء والكتاب من أجل رسم خارطة طريق قانونية لمهامهم الإدارية في إدارة مؤسساتهم ومنظماتهم".

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