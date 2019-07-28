الكعبي يتعهد بزيادة تخصيصات مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين

2019/07/28 | 23:56

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بغداد / الصباح

تعهد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، بزيادة التخصيصات المالية لمؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين.

وذكر بيان لمكتبه الإعلامي تلقته "الصباح"، ان "النائب الاول لرئيس مجلس النواب زار مقر مؤسسة الشهداء في بغداد، والتقى رئيسها ناجحة عبد الامير والملاك المتقدم في المؤسسة لبحث المعوقات الموجودة وتقديم الدعم اللازم لحلحلتها".

ودعا الكعبي بحسب البيان "الوزارات والمؤسسات الحكومية للتعاطي مع جميع هيئات ومؤسسات العدالة الانتقالية في البلاد ولاسيما الشهداء والسجناء السياسيين"، مؤكداً "وقوفه بحزم لمحاسبة ومساءلة الوزارات والمؤسسات التي لا تتعاطى مع حقوق ذوي ضحايا البعث وداعش والتي لا تستجيب للمخاطبات الخاصة باستحصال استحقاقات الشهداء".

وتابع: ان "كل موظف أو مسؤول بالدولة يقف بوجه نيل هذه الحقوق لا يقل إجراماً عن الطاغية صدام"، مشيراً إلى أن "مجلس النواب ماضٍ في تقديم جميع أنواع الدعم اللازم للارتقاء بعمل المؤسسة"، متعهداً " بالعمل على زيادة التخصيصات المالية لمؤسسة الشهداء ومؤسسة السجناء السياسيين، ودائرة المقابر الجماعية في موازنة عام 2020، بما يسهم في تعويض جميع ضحايا الإرهاب وإنصاف عوائلهم وتخصيص درجات وظيفية إضافية للمؤسسة وغيرها من الأمور ذات الأولوية".

ودعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب، "الحكومة والوزارات والمحافظات والجهات ذات العلاقة للتعاون مع المؤسسة وكوادرها في تقديم الدعم الكامل عبر تسهيل جميع القضايا والإجراءات والكتب المتعلقة بحقوق الشهداء، وتسهيل المنح العقارية والسلف المناسبة لذوي الشهداء وتوزيع قطع الأراضي أو بناء مجمعات سكنية ومختلف الأمور المادية

والمعنوية".

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