مدير مستشفى الديوانية يروي تفاصيل جديدة عن حادثة وفاة الطفلة

2019/07/28 | 23:57

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بغداد اليوم _ متابعة

كشف مدير مستشفى الديوانية التعليمي، محمد مراد، الاحد (28 تموز 2019)، تفاصيل جديدة عن حادثة وفاة ...





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