التعليم تستعد لإطلاق الإجازات الدراسية خارج العراق

2019/07/29 | 00:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقشت دائرة البعثات والعلاقات الثقافية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، استعداداتها لإطلاق الإجازات الدراسية خارج العراق

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