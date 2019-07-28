تفعيل نظام الحوكمة في المنظمات الرياضية الدولية

2019/07/29 | 00:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أ.دعبدالله عيد الغصاب

اخي القارئ تطرقنا في مقالنا السابق عن ضرورة تطبيق نظم الحوكمة في المنظمات الرياضية الكويتية حيث ان تنامي تطبيقات نظم الحوكمة في المجال الرياضي اصبح امراً ملحاً في ضوء تلبية تنامي متطلبات ادارة صناعه الرياضة سواء من الاندية أو الاتحادات أوالشركات العاملة في النظام اللوجستي للرياضة إضافة الي النمو غير العادي في نظم الدعاية والاعلام وحقوق البث بمختلف نظمة وطرقة المتسارعه في التطور، مما ادى الى ارتفاع القيمة المالية لصناعه الرياضة ارتفاع غير مسبوق، وحيث أن الحوكمة تعني وجود نظم تحكم العلاقات بين الأطراف الأساسية في المنظمات الرياضية مثل (أعضاء مجلس الإدارة، الإدارة التنفيذية، المساهمين، اللاعبين، المدربين إلخ..) بهدف تحقيق الشفافية والعدالة ومكافحة الفساد ومنح حق مساءلة إدارة المنظمة (النادي أو الاتحاد، لذلك سوف نستكمل القاء الضوء على نظم الحوكمة الرياضية، ولقد بات واضحاً أن المنظمات الرياضية الدولية بدأت بالفعل في تطبيق نظام الحوكمه إيمانا منها لأهميته حيث بادرت اللجنة الاولمبية الدولية وعدد من الاتحادات الرياضية في تشكيل لجان متخصصة لمواكبة نظم الحوكمة وتطبيقها على المستوى الرياضي، حيث بدأت بتشكيل اللجان لدراسة و وضع تلك الاسس والنظم الكفيلة بكيفية تحقيق الادارة بالحوكمة من خلال الرقابة والمتابعه.وقد عقدت لجنة الحوكمة في الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA أول اجتماع لها في مقر FIFA في زيوريخ في 26 يناير/كانون الثاني 2017 برئاسة المحامي العام السابق لمحكمة العدل الأوروبية ميجيل بواريس مادورو، وافتتح الاجتماع رئيس FIFA جياني إنفانتينو بحضور الأمين العام فاطمة سامورا.



كما صدر تقرير لجنة الخبراء في الاتحاد الأوروبي الصادر عام 2012 حول أهمية الإدارة الناجحة لمجالس الإدارات في المنظمات الرياضية من خلال توفير نظام اشرافي متمكن يحتوي على آليات واضحة للتدقيق على كافة أنشطة تلك المنظمات، حيث أن نظام الحوكمة الجيد يتطلب تنفيذ وتطبيق سليم لجميع الأنظمةالمؤسسيه لضمان مخرجات متميزة، كما بدأت بالفعل بعض الدول الشقيقة ومنها المملكة العربية السعودية في توجيه المنظمات الرياضية بضرورة تطبيق نظم الحوكمة، ونحن في كويتنا لم نتطرق لها حتى من باب نشر الثقافة.ولذلك ومن أجل التطوير والارتقاء بإدارة الرياضة في الكويت وكلنا امل بالقيادات الجديدة نرجو من الاخوة القائمين على إدارة المنظمات الرياضية الكويتية الاستعداد والتحضير لتفعيل نظم الحوكمة، ونحن على ثقة اليقين من تواجد العديد من الخبراء والمتخصصين من الزملاء في علوم إدارة الرياضة وتطبيقاتها ممن هم على اتم الاستعداد للمساهمة في نشر ثقافة الحوكمة وكيفية وطرق تطبيقها وتنفيذها علي المنظمات الرياضية من خلال منظومة عمل احترافية متكاملة.



وختاما قد ابلغنا رسالتنا عن الحوكمة وضرورة تطبيقها .اللهم احفظ كويتنا واميرنا وشعبنا من كل مكروه

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