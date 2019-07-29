لماذا نرفض الاختلاف في مجتمعاتنا؟

2019/07/29 | 00:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي تمو لماذا لا نغير أنفسنا؟! لماذا نخشى أن نكون مختلفين؟! لماذا لا نقوم بتغيير أنفسنا ولو لمرة واحدة؟! من يخالفنا هو عدونا وضدنا، من لا يتقاطع معنا نقيم عليه الحد، من لا يؤيدنا ليس منا، ان هناك رأياً مسيطراً على الجميع أن يؤيده، سواء اقتنع الطرف الثاني أم لا، ولا مجال للنقاش بشأنه، وربما …

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