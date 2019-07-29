القبض على منتحل صفة طبيب في منطقة المنصور ببغداد

2019/07/29 | 00:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منتحل صفة طبيب في منطقة المنصور ببغداد

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