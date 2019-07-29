2019/07/29 | 00:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العامة للجمارك، الاحد، تسجيل مركز جمرك طريبيل الحدودي ايراداً ليوم امس السبت فاق المليار دينار .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جمرك طريبيل يحقق ايرادا يوميا فاق المليار دينار ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جمرك طريبيل يحقق ايرادا يوميا فاق المليار دينار ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).