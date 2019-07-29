الخلاف بين بغداد وأربيل يضعف اقتصاد كردستان

2019/07/29 | 00:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استأنف العراق وإقليم كردستان مؤخرا مفاوضاتهما بشأن النفط والموازنة المخصصة للإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي، وهما نزاعان قديمان يعتبر التوصل إلى اتفاق

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