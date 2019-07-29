تزايد الانقسام بين واشنطن ولندن إزاء الأزمة مع طهران

2019/07/29 | 00:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير نشرته صحيفة ذي هيل الأميركية عن تزايد الانقسام بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إزاء الموقف من الأزمة الأخيرة مع إيران.

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