غابات سيبيريا تحترق

2019/07/29 | 00:27

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وصلت مساحة حرائق الغابات في سيبيريا إلى 3 ملايين هكتار حتى أن الدخان الناتج عن الحرائق أدرك مدن الأورال

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