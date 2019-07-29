الأهلي يحسم كلاسيكو مصر بهدف تونسي

2019/07/29 | 00:27

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أسدل الستار بعدم مرور عام تقريبا (364 يوما) على أطول نسخة في تاريخ الدوري المصري لكرة القدم منذ انطلاقه عام 1948 بفوز الأهلي

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