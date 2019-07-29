محكمة السليمانية تصدر حكماً مجدداً بالقبض على شاسوار عبد الواحد

2019/07/29 | 00:27

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بغداد اليوم - السليمانية

أصدرت محكمة السليمانية، حكماً مجدداً بالقاء القبض على زعيم حراك "الجيل الجديد" شاسوار عبد الواحد.

وبحسب امر القاء القبض الصادر من محكمة السليمانية بحق عبد الواحد، فان الحكم جاء وفقا للمادة 456.

وكانت السلطات القضائية في إقليم كردستان، قررت، الخميس (30 أيار 2019) الافراج عن رئيس حراك الجيل الجديد، شاسوار عبد الواحد، بكفالة.

وذكرت وسائل اعلام كردية، أن "قاضي الآسايش في السليمانية قرر الإفراج عن رئيس حراك الجيل الجديد، بكفالة، وذلك بعد احتجازه مدة 15 يوماً".

وأضافت، أن "السلطات القضائية لم تطلق سراح عبد الواحد حتى الآن".

وكان العشرات من مؤيدي حراك الجيل الجديد قد تظاهروا، أمام المقر الرئيسي لحراك الجيل الجديد في السليمانية، للمطالبة بإطلاق سراح رئيس الحراك والنشطاء المعتقلين.

يذكر ان جهاز الامن (الاسايش) الخاص بحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، القى القبض على عبدالواحد، الخميس (16 أيار 2019)، بعد ان ذهب عبدالواحد بنفسه للقضاء، وذلك بعد يوم من إصدار محكمة التحقيق العامة لأسايش السليمانية، مذكرة قبض بحقه.

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