إجراءات خدمية استباقية لمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الجواد (ع)

2019/07/29 | 00:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / اسراء السامرائي

وضعت دائرة صحة الرصافة خطة متكاملة تهدف الى تقديم جميع الخدمات العلاجية والوقائية للزائرين الذين سيشاركون باحياء ذكرى استشهاد الامام محمد الجواد "ع" التي تصادف الجمعة المقبل..



بينما باشرت وزارة الثقافة والسياحة والاثار تنفيذ خطتها الخاصة بشهر محرم من اجل تنشيط العمل السياحي في العراق، لاسيما ضمن محافظتي النجف الاشرف وكربلاء المقدسة. واكد مدير عام صحة الرصافة عبد الغني الساعدي، تشكيل غرفة عمليات خاصة من اجل تنسيق وتنظيم الجهود والموارد الطبية بهدف تقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية للزائرين الذين سيشاركون باحياء مراسم ذكرى استشهاد الامام محمد الجواد (عليه السلام) التي تصادف نهاية شهر ذي القعدة من كل عام هجري.

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