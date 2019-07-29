توقعات بدورة استثنائية لمعرض بغداد الدولي

2019/07/29 | 00:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ فرح الخفاف

بعد ان اطلقت شركة المعارض العراقية التابعة لوزارة التجارة منظومتها الالكترونية، أبدت عشرات الشركات المحلية والدولية عزمها المشاركة الفعلية في الدورة المقبلة لمعرض بغداد الدولي الـ (46).

وبهذا الشأن، قال الخبير في التجارة الدولية سعد الفياض: ان "العراق شهد مؤخرا انفتاحا واسعا في علاقاته الإقليمية والدولية، التي اثمرت العديد من الاتفاقيات التجارية المتبادلة، الامر الذي فتح الأبواب امام شركات تلك الدول للمشاركة في معرض بغداد في دورته الـ 46".

وأضاف الفياض في تصريح لـ "الصباح" ان "شركة المعارض العراقية لعبت دورا فعالا في تهيئة الأرضية المناسبة لجذب الشركات المحلية والأجنبية، وخصوصا شركات القطاع الخاص التي تعد الذراع الرئيسة لتحريك عجلة التجارة بين الدول".

واعلنت وزارة التجارة استعداداتها لاقامة الدورة الـ 46 لمعرض بغداد الدولي من خلال تحرك واسع على الشركات المحلية والعربية والدولية، فضلا عن مشاركات الدول الرسمية.

وقال وزير التجارة محمد هاشم العاني في بيان تلقت "الصباح" نسخة منه: إن " الدورة المقبلة لمعرض بغداد الدولي التي ستقام في الاول من تشرين الثاني ولغاية العاشر منه، ستشهد مشاركة محلية ودولية واسعة، خاصة ان حجوزات المشاركة لم تبقَ منها الا مساحات قليلة، وهذا يحصل لاول مرة بعد ان اعتمدت شركة المعارض آليات الحجز الالكتروني بعد افتتاح المنظومة الالكترونية في منتصف تموز الحالي".

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