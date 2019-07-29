الرئيس صالح يتلقى دعوة رسمية لزيارة باكستان

2019/07/29 | 00:28

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بغداد / الصباح

تسلم رئيس الجمهورية برهم صالح، أمس الأحد، رسالة خطية من الرئيس الباكستاني عارف علوي تضمنت دعوة رسمية لزيارة باكستان، ووعد بتلبيتها في الوقت المناسب.

وأوضح بيان رئاسي، تلقته "الصباح"، أن الرئيس صالح استقبل سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى العراق ساجد بلال، وتسلم منه رسالة خطية من الرئيس الباكستاني عارف علوي تضمنت دعوة رسمية لزيارة باكستان.

وحمّل صالح السفير تحياته الى الرئيس الباكستاني، ووعد بتلبية الدعوة في الوقت المناسب، مؤكداً ان دولة باكستان دولة صديقة ومهمة ولها دورها المؤثر في القضايا الراهنة.

وجرى خلال اللقاء، بحسب البيان، بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة.

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