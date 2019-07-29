2019/07/29 | 00:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي حكمت شعيب

قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: "إن أغنى الغنى العقل وأكبر الفقر الحمق"

إن الحكمة في إحدى تعريفاتها هي وضع الأمور مواضعها فيكون

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بداية أفول العصر الأمريكي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بداية أفول العصر الأمريكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).