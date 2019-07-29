ترامب يعلن استقالة مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية

2019/07/29 | 00:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، امس الأحد، أن مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية، دان كوتس، سيغادر منصبه الشهر المقبل.

أعلن الرئيس

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