الهجوم الإسرائيلي الثاني على أهداف إيرانية في العراق

2019/07/29 | 01:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مصادر عسكرية عراقية يوم الأحد ، 28 يوليو / تموز ، عن هجوم إسرائيلي ثانٍ في 10 أيام على قوات الحرس الثوري وعناصر الحشد الشعبي العراقية في شرق العراق.وصفوا طائرة أو أكثر من سلاح الجو الإسرائيلي تضرب معسكر أشرف في محافظة ديالى ، على بعد حوالي 80 كم من الحدود الإيرانية و 40 كم شمال بغداد.أفادت المصادر العراقية أن الطائرة الإسرائيلية أصابت شحنة من قاذفات صواريخ باليستية تم نقلها منذ فترة قصيرة من إيران إلى العراق.وكذلك الصواريخ نفسها والأماكن الحية لضباط الحرس وأعضاء كتائب بدر العراقية الموالية لإيران.وذكرت بعض المصادر ما يصل إلى 40 قتيلا في الهجوم.

وصفت المصادر العسكرية لـ DEBKAfile معسكر أشرف بأنها واحدة من أكبر المجمعات العسكرية في شرق العراق ، مع مساحة لإيواء أكثر من 4000 جندي وأنظمة أسلحتهم.



كما أنه يحتوي على مجمع كبير من المنشآت الجوفية التي تخزن الصواريخ والدبابات والمدفعية الثقيلة.



معسكر أشرف هو عنوان القاعدة الرئيسية ومقر قيادة كتائب بدر ، أكبر قوة موالية لإيران في العراق ، وقد أصبحت هذه القوات منخرطة بشدة في حملة طهران الجديدة لتحويل العراق إلى قاعدة أمامية للعمليات.

كان أول هدف لإسرائيل المزعوم في العراق في 19 يوليو / تموز موقعآ آخر لكتائب بدر في شرق العراق ، خارج مدينة العامري في محافظة صلاح الدين.



يضم ذلك اللواء 52 التابع الى الحشد الشعبي.

في 24 يوليو ، أبلغ الجيش السوري إسرائيل بأنها شنت هجومًا صاروخيًا على سطح الأرض - وهو محطة استخبارات بناها الإيرانيون للتو في تل الحارة في جنوب سوريا للحصول على نظرة عامة واسعة عن شمال إسرائيل وأجزاء من شرق أوسطي.

إذا تم تأكيد الهجمات الإسرائيلية الثلاثة ، فستشير إلى تصعيد جذري في عملياتها ضد المبادرات الإيرانية الجديدة والمستمرة لإقامة وجود عسكري جديد على خط المواجهة في العراق وجنوب سوريا.

في شأن متصل استجاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاختبارات Arrow 3 الناجحة في ألاسكا ضد الأهداف الباليستية الخارجية في اجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد بقوله: "لقد كانت ناجحة وتفوق الخيال ، كل نجاح كبير.



هذا يعني أن إسرائيل يمكن أن ترسل صواريخ باليستية إلى إيران ".

لم يوضح نتنياهو ، الذي يشغل أيضًا منصب وزير الدفاع ، هذا التعليق ، لكنه حمل رسالة واضحة ، مفادها أنه في حين أن إسرائيل لديها القدرة على اعتراض وتدمير الصواريخ الباليستية التي بدأت طهران بنقلها إلى العراق وسوريا ، فليس لديها دفاع ضد ذراع إسرائيل الطويلة وصواريخها الباليستية.

المصدر: موقع Debkahttps://www.debka.com/second-israeli-attack-on-iranian-targets-in-e-iraq-reported-by-iraqi-sources/

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