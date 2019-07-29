2019/07/29 | 01:20

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سلاح الجو المسير ينفذ عملية هجومية واسعة باتجاه مطار أبها الدولي

المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع: سلاح الجو المسير ينفذ عملية هجومية واسعة باتجاه مطار أبها الدولي

بعدد من طائرات قاصف 2k استهدفت مواقع هامة فى المطار وكانت الإصابة

دقيقة بفضل الله وأدت إلى تعطيل الملاحة الجوية في المطاريأتي هذا الاستهداف ردا على جرائم العدوان وحصاره وغاراته المتواصلة

والتى بلغت خلال 12 ساعة الماضية 15 غارة جوية

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