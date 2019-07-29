بسبب غرق طفل.. ايقاف مياه سد دوكان عن عدد من المناطق والاحياء

2019/07/29 | 01:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- السليمانية

اعلن المتحدث باسم مديرية مياه السليمانية آمانج جلال، من فجر اليوم الاثنين، عن ايقاف مياه سد دوكان.

وقال جلال المتحدث باسم المديرية، انه "بسبب

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