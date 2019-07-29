نائب محافظ النجف يوجه بتشكيل لجنة تحقيقة في مشروع اكساء أحد الشوارع

2019/07/29 | 01:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- النجف

زار النائب الاول لمحافظ النجف الاشرف هاشم الكرعاوي، امس الاحد، موقع مشروع اكساء شوارع حي الوفاء وبعد لقائه الكادر الهندسي المشرف على المشروع

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