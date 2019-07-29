مفوضية حقوق الانسان في البصرة تعبر عن قلقها ازاء التلوث بالمحافظة وتحدد 3 محاور

2019/07/29 | 01:29

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بغداد اليوم - البصرة

عبرت مفوضية حقوق الانسان في محافظة البصرة، الاثنين، عن قلقها البالغ لعدم وجود قرار من الحكومة بخصو...





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