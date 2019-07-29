2019/07/29 | 01:29
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
عبرت مفوضية حقوق الانسان في محافظة البصرة، الاثنين، عن قلقها البالغ لعدم وجود قرار من الحكومة بخصو...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مفوضية حقوق الانسان في البصرة تعبر عن قلقها ازاء التلوث بالمحافظة وتحدد 3 محاور) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - البصرة
عبرت مفوضية حقوق الانسان في محافظة البصرة، الاثنين، عن قلقها البالغ لعدم وجود قرار من الحكومة بخصو...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مفوضية حقوق الانسان في البصرة تعبر عن قلقها ازاء التلوث بالمحافظة وتحدد 3 محاور) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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