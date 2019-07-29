وزير الكهرباء لـ { الصباح }: عقود الخدمة والجباية نفذت وفق اجتهادات شخصية

2019/07/29 | 01:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حوار / عباس عبود- طارق الأعرجي تصوير/ علي الغرباوي

أعلنت وزارة الكهرباء وصولها حد الاكتفاء الذاتي في إنتاج الطاقة في عموم البلاد خلال السنوات الأربع المقبلة وبشكل تدريجي بالرغم من التحديات التي تواجهها، مؤكدة أن سياستها تعتمد على "تصفير الأخطاء" للوزارات السابقة وتطوير النجاحات، كاشفة عن وجود تدخلات من بعض السياسيين في عمل الوزارة تعمل على الحد منها، وزير الكهرباء لؤي الخطيب كشف في حوار أجرته معه "الصباح" عن ان "المدة المقبلة ستشهد إنجاز الربط الكهربائي المشترك مع دول الخليج ليأتي بعده الربط الكهربائي مع كل من تركيا والأردن".



ولفت الوزير، الى ان "علاقة الكهرباء بالسياسة تعد من المسلمات، والدليل على ذلك ان أزمة الكهرباء كانت ملازمة لكل أزمة سياسية وليس فقط في فصل الصيف ولقد أكدت خلال اجتماعي الأول في الوزارة أن ملف الكهرباء ليس ملفا خدميا فحسب بل هو ملف أمن وطني، لأن له علاقة بتأمين الخدمات في مفاصل الزراعة والصناعة وكل مفاصل الدولة، وبالتالي فإن أي إخفاق في هذا الملف سينعكس سلباً على أداء الدولة والأمن الاقتصادي".



واوضح الخطيب، ان "الإرهاب بشقيه السياسي والمسلح استهدف ملف الطاقة بشكل مباشر، لأنهم (الارهابيين) على معرفة تامة بأن قيام الدولة على النحو الاقتصادي يعني نهوض التجربة الديمقراطية للعراق، وبالتالي قيام دولة رصينة واعدة تؤمن بالعيش الكريم للشعب والأجيال القادمةمبيناً ان مشروع خصخصة عقود الخدمة والجباية نفذ وفق اجتهادات شخصية.

واوضح الوزير، ان معدل الانتاج في فصل صيف العام الماضي 2018 كان 14 ألف ميغاواط، وبالرغم من تسلم الاطلاقات المالية في شهر نيسان لهذا العام 2019 إلا أننا نجحنا بالوصول بالانتاج الى أكثر من 19 ألف ميغاواط.

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