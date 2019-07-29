خلية الصقور: حرب الأنفاق أخطر معاركنا ضد {داعش}

2019/07/29 | 01:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / سعد السماك

أعلن "رئيس خلية الصقور الاستخبارية ابو علي البصري" خلال حديثه لـ"الصباح"، عن "كسر جدار الصمت الاعلامي الذي اتخذته خلية الصقور بشأن برنامج حربها السرية لتدمير أنفاق داعش التي أنشئت في بداية 2015 في عمق صحراء البعاج والرمادي في مناطق وعرة تتوزع على مساحة بمسافة 700كم بالعمق في أماكن لا يرتادها أحد حتى رعاة الغنم، لاستخدامات التخفي ومراكز للقيادة وإيواء الإرهابيين ومعامل للتفخيخ تتسع لثلاث عجلات وإخفاء وصناعة العبوات والأحزمة الناسفة وتصنيفها بالمواقع البديلة لتقديرات التنظيم الارهابي بعدم قدرته على الحفاظ على المناطق التي احتلها في عام 2014"، مبيناً أن "عمليات حرب الانفاق تعد من أخطر العمليات السرية لمواجهة الإرهابيين في المناطق التي كانت محتلة سابقاً".



وأضاف، ان "داعش أنشأ أنفاقاً أخرى تحت سطح الأرض في نينوى بعد احتلالها في عام 2014 لاتخاذها مواقع للتحصن والمواصلات وحرب الشوارع لمواجهة قواتنا المسلحة خلال عمليات التحرير المظفرة".

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