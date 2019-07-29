وزير الداخلية يوجه بتسهيل إجراءات المعاملات

2019/07/29 | 01:32

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بغداد / الصباح

وجه وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، امس الاحد، بتقليص حلقات الروتين وتسهيل إجراءات إنجاز معاملات المواطنين في الدوائر التابعة للوزارة في محافظة البصرة.

وذكر بيان للوزارة تلقت "الصباح"، نسخة منه، أن "وزير الداخلية ياسين الياسري اجرى جولة تفقدية لدوائر الأحوال المدنية والجوازات والإقامة والمرور أثناء زيارته على رأس وفد أمني رفيع المستوى إلى محافظة البصرة".

واضاف البيان ان "الياسري التقى مدراء هذه الدوائر، موجهاً بأهمية تقديم الخدمات للمواطنين وتقليص حلقات الروتين الزائدة وتوفير كل ما من شأنه تقديم الخدمات لهم وتسهيل إجراءات إنجاز معاملاتهم".

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