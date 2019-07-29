كيف تتمكن من التركيز عندما تعمل من المنزل؟

2019/07/29 | 02:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

قد يكون العمل من المنزل خياراً موفقاً لأصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة الذين لا يمكنهم الحصول على مكتب أو مساحة عمل مشتركة وكذلك الأمهات

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