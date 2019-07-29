الخطيب: المدة المقبلة ستشهد إنجاز الربط الكهربائي المشترك مع دول الخليج

2019/07/29 | 02:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير الكهرباء لؤي الخطيب، ان المدة المقبلة ستشهد إنجاز الربط الكهربائي المشترك مع دول الخليج

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