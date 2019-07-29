2019/07/29 | 02:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: e1a12I2Eypc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مواطن يوجه رسالة لرئيس الوزراء اجراء مجاري ذي قار يتعاملون مع الغازات السامة براتب 80 الف كل 40 يوم) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مواطن يوجه رسالة لرئيس الوزراء اجراء مجاري ذي قار يتعاملون مع الغازات السامة براتب 80 الف كل 40 يوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).