ضغط ترامب على ايران عند مفترق طرق

2019/07/29 | 02:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقرير- عبد الله محمد

يعد تقرير "ماثيو لي" في مستهله أن حملة "الضغط الأقصى" على إيران "تقف عند مفترق طرق"، ذلك أن إدارة ترامب "

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