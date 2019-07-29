2019/07/29 | 03:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شرطة الطاقة العراقية، يوم الأحد، عن صد هجوم نفذه تنظيم "داعش" على حقول علاس النفطية في صلاح الدين....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الأمن العراقي يصد هجومين لداعش على حقول نفطية) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الأمن العراقي يصد هجومين لداعش على حقول نفطية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).