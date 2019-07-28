«بوبجي» تتسبب بحالات «قتل وطلاق وخلافات اجتماعية» في العراق

2019/07/29 | 03:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص- الحل العراق انتشرت لعبة «بوبجي» بشكل كبير على مستوى العالم، كما لاقت رواجاً واسعاً في العراق مما أدى إلى حدوث بعض المشاكل بسببها، كالمشاجرات بين الشباب وعدد من حالات […]

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