الحشد الشعبي يلقي القبض على الارهابي “صدام ” من كتيبة استخبارات داعش جنوب غربي كركوك

2019/07/29 | 03:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن “الحشد الشعبي”، اليوم الأحد، إلقاء القبض على ارهابي من عناصر تنظيم “داعش” يدعى “صدام حسين” ابن عم والي الموصل ، وذلك خلال عملية أمنية جنوب غربي كركوك، 240 كم شمال العاصمة بغداد.وذكر الإعلام الحربي لـ “قوة الإمامين” المنضوية تحت الحشد، في بيان نشره على موقع “فيسبوك”، أنه وبعد ورود معلومات استخبارية، تم إلقاء …

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