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شاهد بالفيديو.. بين الهيمنة والتلكؤ متنفذون يهيمنون على المشاريع الخدمية في البصرة لجني الاموال دون مراعاة المصلحة


شاهد بالفيديو.. بين الهيمنة والتلكؤ متنفذون يهيمنون على المشاريع الخدمية في البصرة لجني الاموال دون مراعاة المصلحة
2019/07/29 | 03:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: fsojqYYLgyE

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