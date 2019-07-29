هند صبري تشارك في لجنة تحكيم مهرجان فينسيا السينمائي الدولي

2019/07/29 | 04:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هند صبري تشارك في لجنة تحكيم مهرجان فينسيا السينمائي الدوليفينيسيا- اختيرت الممثلة هند صبري لعضوية لجنة تحكيم مسابقة "أفضل عمل أول" في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي لتصبح أول فنانة عربية تشارك في لجنة تحكيم هذه المسابقة.

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