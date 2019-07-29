تشدد إيراني يفشل الوساطة العمانية لخفض التوتر في مضيق هرمز

2019/07/29 | 04:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران – جوبه وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي الأحد، بتشدد إيراني أفشل مساعيه في تحقيق أي تطور في موضوع الناقلة البريطانية

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