بدعاية مدفوعة.. جونسون يهيئ البريطانيين للبريكست دون اتفاق

2019/07/29 | 05:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يفيد تقرير نشره موقع بيزنيس إنسايدر الأميركي بأن حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تعتزم إنفاق ما يزيد على 12 مليون دولار

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